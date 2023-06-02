Леся Цуренко в 1/32 финала прошла Лорен Дэвис из США.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

В поединке 1/32 финала престижного турнира украинка встречалась с Лорен Дэвис из США. Представительница Украины выиграла первый сет, а на старте второй партии американка снялась с матча.

Ролан Гаррос-2023. 1/32 финала

Лорен Дэвис (США) - Леся Цуренко (Украина) - 3:6, 0:1, RET., Дэвис

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В первом сете Леся Цуренко дважды проигрывала с брейком (0:1, 1:2), но все же смогла сравнять счет. При счете 4:3 в пользу украинской теннисистки, Лорен Дэвис взяла медицинский тайм-аут, после чего не смогла больше выиграть ни одного гейма.

В начале второго сета американка проиграла свою подачу и приняла решение сняться с игры. Причина - травма мышц живота.

В следующем раунде французского мейджора Леся Цуренко сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску.

Отметим, что если Цуренко преодолеет третий круг турнира, то повторит лучшее личное достижение на Ролан Гаррос. В 2018 году украинка дошла до 1/8 финала мэйджора, где уступила испанской теннисистке Габриэле Мугурусе.

Напомним, ранее в 1/16 финала Ролан Гаррос пробилась экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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