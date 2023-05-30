Леся Цуренко составила компанию Элине Свитолиной во втором раунде основной сетки.

Украинская теннисистка Леся Цуренко в День свого народження (30 травня) успешно стартовала в на основном этапе турнира Большого шлема "Ролан Гарос". В раунде 1/64 финала она обыграла чешку Барбору Крейчикову.

Матч состоял из двух сетов. Его продолжительность - один час и 29 минут.

В первой партии Цуренко выиграла с уверенным счетом 6:2, однако старт второго сета она провалила. Крейчикова одержала победу в первых трех геймах, но проиграла шесть из семи следующих.

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Это была первая встреча теннисисток. На данный момент Цуренко находится на 66-й строчке рейтинга WTA, а Крейчикова замыкает топ-13. Перед матчем букмекеры отдавали большое предпочтение именно представительнице Чехии.

Roland Garros, Grand Slam

Париж, Франция. Почва

1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:2, 6:4

На следующем этапе соревнования Цуренко встретится с победительницей пары Линь Чжу (WTA 40) – Лорен Дэвис (WTA 52).

Отметим, что в первом раунде основной сетки "Ролан Гаррос" Украина была представлена шестью теннисистками. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндл вылетели сразу же на этапе 1/64 финала. Единственная, кто пробился дальше, кроме Леси Цуренко – это Элина Свитолина, которая обыграла 24-ю ракетку мира.

Следующие матчи украинок запланированы на 31 мая – 1 июня.

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