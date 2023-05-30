Калинина смогла взять лишь пять геймов.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина вылетела из "Ролан Гаррос" в первом раунде основной сетки. Она уступила представительнице Франции Диан Парри, которая получила "вайлд-карт" турнира.

Матч завершился за два сета и длился один час 23 минут. Украинка смогла выиграть у соперницы лишь пять геймов. Кроме этого она проиграла четыре гейма на своей подаче.

Отметим, что Калинина расположилась в мировом рейтинге на 26-й позиции, а Парри идет на 79-м месте. Ранее соперницы дважды встречались и в обоих случаях именно украинка праздновала победу.

Видео дня

Roland Garros, Grand Slam

Париж, Франция. Грунт

1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) - 2:6, 3:6

Калинина третий раз участвует в основной сетке "Ролан Гаррос", однако дальше второго раунда она еще не проходила. Недавно украинка дошла до финала крупного турнира WTA 1000 в Риме, который тоже проходил на грунте, но не смогла доиграть решающий матч из-за травмы.

Отметим, что кроме Ангелины в основной сетке "Ролан Гаррос" представлены еще четыре украинки. Даяна Ястремская и Марта Костюк также вылетели в первом раунде, Элина Свитолина благодаря разгромной победе прошла дальше, а Леся Цуренко еще встретится с 13-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой.

Добавим, что Калинина является первой ракеткой Украины. Она сделала большой шаг в мировом рейтинге как раз благодаря недавнему достижению на турнире WTA 1000 в Риме.

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