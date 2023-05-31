Элина Свитолина одержала волевую победу в матче против Сторм Хантер.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала вторую победу на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Во втором раунде основной сетки турнира украинка обыграла Сторм Хантер из Австралии.

Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Сторм Хантер (Австралия) - 2:6, 6:3, 6:1

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Матч продолжался 1 час 52 минуты. Украинская теннисистка выполнила 7 подач навылет, допустила 3 двойных ошибок.

Это была вторая встреча теннисисток, счет в серии 2:0 в пользу украинки.

Отметим, что Элина провела восьмой трехсетовый матч на Ролан Гаррос, выиграв семь из них.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции соперницей Свитолиной будет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) - Анна Блинкова (Россия).

Напомним, россиянку Анну Блинкову украинка разгромила в финале предыдущего турнира в Страсбурге.

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