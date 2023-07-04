Титулованная американка вылетела в первом раунде турнира.

В понедельник, 3 июля, состоялся поединок первого раунда Wimbledon-2023, в котором легенда мирового тенниса Винус Уильямс проиграла украинке Элине Свитолиной.

Американская теннисистка прокомментировала поражение в стартовом матче самого престижного травяного турнира. 43-летняя спортсменка отметила, что подошла к этому турниру в отличной форме и поражение в этой игре ее шокировало.

"Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава. Да, сейчас невесело. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. Сейчас случившееся очень шокирует, но это спорт. Надеюсь, я смогу понять, что со мной происходит, и двигаться дальше.

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Я прошла через множество травм и выиграла много матчей с травмами. Это почти моя специальность. Но сейчас не могу понять. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить еще один день", - приводит слова Винус Уильямс официальный сайт Уимблдона.

Напомним, Винус Уильямс проиграла Элине Свитолиной в двух сетах (4:6, 3:6). После игры именитая американка отказалась пожать руку судье, поскольку осталась недовольна работой рефери.

Добавим, что Винус Уильямс является пятикратной победительницей Wimbledon в одиночном разряде.

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