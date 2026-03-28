Две титулованные украинские биатлонистки завершили карьеры (видео)

Олимпийские чемпионки Вита Семеренко и Елена Пидгрушная торжественно завершили спортивную карьеру на Чемпионате Украины по биатлону.
Об этом говорится в сообщении Федерации биатлона Украины. "Спасибо, Вита Семеренко, Olena Pidhrushna! За те невероятные эмоции, за уровень украинского биатлона, которые вы создавали! Вы – наша гордость!", – говорится в сообщении.
Отмечается, что легендарные украинские биатлонистки пробежали символический круг на Чемпионате Украины по биатлону, который проходил в Буковеле.
Елена Пидгрушная – чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону.
Вита Семеренко – семикратная призерка чемпионатов мира, победительница и призерка этапов Кубка мира, пятикратная чемпионка Европы по биатлону.
В 2014 году спортсменки завоевали историческую золотую медаль для Украины в женской эстафете на зимней Олимпиаде.
Как сообщал УНИАН, на зимних Олимпийских играх-2026 украинские спортсмены остались без медалей. Это третий в истории Украины подобный случай.
До этого такой антирекорд был зафиксирован в 2002 и 2010 годах. Но, в отличие от нынешних Игр, тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятое место. На этой Олимпиаде лучшим результатом стала шестая строчка в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.
На Олимпиаду в Италии украинские спортсмены получили 20 лицензий в пяти видах спорта. Это были биатлон – 10, лыжные гонки – 5, горные лыжи – 2, шорт-трек – 2 и фигурное катание – 1.