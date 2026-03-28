Две титулованные украинские биатлонистки завершили карьеры (видео)

В 2014 году спортсменки завоевали историческую золотую медаль для Украины в женской эстафете на зимней Олимпиаде.

Олимпийские чемпионки Вита Семеренко и Елена Пидгрушная торжественно завершили спортивную карьеру на Чемпионате Украины по биатлону.

Об этом говорится в сообщении Федерации биатлона Украины. "Спасибо, Вита Семеренко, Olena Pidhrushna! За те невероятные эмоции, за уровень украинского биатлона, которые вы создавали! Вы – наша гордость!", – говорится в сообщении.

Отмечается, что легендарные украинские биатлонистки пробежали символический круг на Чемпионате Украины по биатлону, который проходил в Буковеле.

Елена Пидгрушная – чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону.

Вита Семеренко – семикратная призерка чемпионатов мира, победительница и призерка этапов Кубка мира, пятикратная чемпионка Европы по биатлону.

В 2014 году спортсменки завоевали историческую золотую медаль для Украины в женской эстафете на зимней Олимпиаде.

Как сообщал УНИАН, на зимних Олимпийских играх-2026 украинские спортсмены остались без медалей. Это третий в истории Украины подобный случай.

До этого такой антирекорд был зафиксирован в 2002 и 2010 годах. Но, в отличие от нынешних Игр, тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятое место. На этой Олимпиаде лучшим результатом стала шестая строчка в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

На Олимпиаду в Италии украинские спортсмены получили 20 лицензий в пяти видах спорта. Это были биатлон – 10, лыжные гонки – 5, горные лыжи – 2, шорт-трек – 2 и фигурное катание – 1.

