20 февраля в Пекине на арене "Птичье гнездо" пройдет торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022.
Флаг Украины на параде закрытия пронесет капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (девичья фамилия - Пидгрушная). Билосюк - чемпионка мира-2013 в спринте и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командной эстафете.
Елена из-за положительного теста на коронавирус смогла принять участие лишь в одной гонке на Играх в Пекине. Она с партнершами по команде финишировала седьмой в эстафете.
"Это уже мои четвертые Олимпийские игры и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!", - поделилась эмоциями Елена.
Церемония закрытия пройдет 20 февраля в 14:00 по киевскому времени.
Олимпиада-2022: главное
- Украину представляло 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Пекин стал первым городом, который принял как летние, так и зимние Олимпийские игры.
- Украина выиграла в Пекине одну медаль - серебряным призером стал Александр Абраменко в лыжной акробатике.
- На этих Олимпийских играх участвовала 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.