Легендарная украинская биатлонистка объявила о завершении карьеры

Она хочет сосредоточиться на семье.

Известная украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка и многократная призерка чемпионатов мира Елена Пидгрушная объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом 39-летняя легенда украинского спорта сообщила в эфире телеканала ICTV. По ее словам, ее приоритеты изменились в пользу семьи. Отметим, что в августе прошлого года спортсменка впервые стала мамой.

Пидгрушная также рассказала, что во время чемпионата Украины по биатлону, который состоится в Буковеле весной, она проведет прощальную церемонию.

В будущем жизнь Пидгрушной все же может быть связана со спортом. Она рассматривает возможность преподавательской или тренерской деятельности.

Достижения Елены Пидгрушной

Елена Пидгрушная является одной из самых титулованных украинских спортсменок в зимних видах спорта.

В 2013 году спортсменка завоевала золотую медаль в спринте в Нове-Место, Чехия. В том же году она собрала полный комплект наград чемпионата мира (золото, серебро и бронзу).

В 2014 году она завоевала "золото" в составе женской эстафетной четверки на Олимпиаде в российском Сочи. Кроме того, Пидгрушная – пятикратная чемпионка Европы.

На разных этапах Кубка мира она завоевала 26 подиумов, включая командные соревнования.

Самое высокое место в общем зачете Кубка мира – седьмое. Такой результат украинская биатлонистка получила в сезоне 2015/2016.

Стоит отметить, что Елена Пидгрушная была знаменосцем сборной Украины на открытии Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. К тому же, биатлонистка – полный кавалер ордена княгини Ольги.

На международные старты украинская спортсменка не выходила с марта 2023 года. В 2025 году она говорила о возможном начале тренерской карьеры.

