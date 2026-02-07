Телеканал в США скорректировал трансляцию Олимпиады, чтобы защитить Венса, - The Guardian

Из трансляции убрали негативную реакцию трибун на появление второго человека в США.

Вице-президента США Джей Ди Венса встретили громким свистом и выкриками, когда он появился на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Милане в пятницу. Однако, пишет газета The Guardian, американские зрители, которые смотрели трансляцию NBC, не узнали об этом.

Во время открытия Олимпиады трибуны аплодировали сборной США, которую вела конькобежка Эрин Джексон. Но когда телекамеры переключились на Венса и его жену, раздался свист и скромные аплодисменты. Реакцию показали в ленте канадского вещателя CBC, где комментатор сказал: "Вот вице-президент Джей Ди Венс и его жена Уша – ой, это не… э-э… слишком много свиста для него. Свист, насмешки, немного аплодисментов".

Корреспондент The Guardian Шон Ингл также присутствовал на церемонии и подтвердил факт освистывания. Однако в трансляции NBC освистывания не было слышно. Не было сделано никаких замечаний, когда Венс появился на экране, а комментаторская команда просто сказала "Джей Ди Венс".

Видео дня

Однако видеозаписи с освистыванием распространились в социальных сетях в США. Белый дом опубликовал видео, на котором Ванс аплодирует в трансляции NBC без единого свиста.

Авторы статьи отметили, что это не первый случай, когда принимались меры, направленные на то, чтобы американские зрители не стали свидетелями несогласия с администрацией Трампа. В частности, на Открытом чемпионате США в сентябре организаторы турнира попросили вещателей не показывать реакцию толпы на Дональда Трампа, который присутствовал на мужском финале.

Спикер МОК Марк Адамс так прокомментировал реакцию толпы: "Следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе. Мы рады, что администрация США активно занимается Играми. Это прекрасно для олимпийского движения. Я был на стадионе прошлой ночью и видел, как зрители поддерживали команду США, это было фантастически".

Венс был не единственным человеком, который вызвал негативную реакцию. Четырех спортсменов, представлявших Израиль, на церемонии открытия также встретили освистыванием.

Отношение к США в Европе

Напомним, что в странах Западной Европы значительно усилилась антипатия к президенту США Дональду Трампу после его заявлений о возможности аннексии Гренландии. Мнение о США упало до самого низкого уровня за последние 10 лет.

В то же время Венс возмутился "двойственным" отношением европейцев к Соединенным Штатам. Он заявил о формировании "нового мирового порядка", к которому стремится президент Дональд Трамп. Речь идет об изменении правил глобальной торговли и инвестирования, отходе от зависимости от иностранных цепочек поставок, переформатировании традиционных союзов, в частности НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: