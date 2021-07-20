Украина на Олимпиаде в Токио: антирекорд, но неплохие перспективы

23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры. Сборная Украины на эту летнюю Олимпиаду делегировала свое наименьшее количество спортсменов в истории, но при этом имеет шансы забраться в топ-15 общего зачета. УНИАН рассказывает, сколько медалей и в каких видах спорта могут завоевать украинцы.

Антирекорд для Украины

По состоянию на 1 июля у Украины было 158 олимпийских лицензий. После этого стало известно, что на Игры из-за травмы не полетит теннисистка Марта Костюк.

158 олимпийских лицензий - это антирекорд для Украины на летних Олимпиадах. Так мало спортсменов на Играх у нас не было еще никогда. Например, пять лет назад в Рио было 206 лицензий.

В каких видах выступим?

Всего в Токио-2020 планируется разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Украинская сборная будет представлена в 29 видах.

Украинские лицензии распределены следующим образом:

Легкая атлетика - 48

Гребля на байдарках и каноэ - 10

Плавание - 9

Синхронное (артистическое плавание) - 8

Вольная борьба - 7

Художественная гимнастика - 7

Дзюдо - 7

Прыжки в воду - 7

Фехтование - 6

Спортивная гимнастика - 5

Бокс - 5

Пулевая стрельба - 5

Стрельба из лука - 4

Теннис - 4

Настольный теннис - 3

Греко-римская борьба - 3

Каратэ - 3

Велоспорт (трек) - 3

Велоспорт (шоссе) - 2

Тяжелая атлетика - 2

Бадминтон - 2

Конный спорт - 2

Академическая гребля - 2

Гребля (слалом) - 1

Велоспорт (ВМХ) - 1

Прыжки на батуте - 1

Стендовая стрельба - 1

Современное пятиборье - 1

Триатлон - 1

Какими будут призовые за медали?

Сумма призовых для украинских спортсменов осталась неизменной по сравнению с летними Олимпийскими играми-2016 в Бразилии, да и вообще не меняется с 2014 года.

За золотую медаль украинский спортсмен получит 125 тысяч долларов (или 3,4 миллиона гривен). Серебряную медаль оценили в 80 тысяч долларов (2,1 миллиона гривен), а за бронзовую медаль спортсменам выплатят 55 тысяч долларов (1,5 миллиона гривен).

Сколько медалей прогнозируют Украине?

По мнению экспертов, Украина должна завоевать больше медалей, чем на Олимпийских играх в Рио пять лет назад. Тогда у нашей сборной в активе было лишь 2 золота, 5 серебряных наград и 4 бронзовые. 11 медалей стали антирекордом для Украины на летних Играх. Да и место в общем зачете оставляло желать лучшего - 31-е. Рекорд же был установлен на дебютной для Украины Олимпиаде в Атланте в 1996 году: 23 медали, из них 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых.

Аналитики из Gracenote на Олимпиаде в Токио прогнозируют украинской сборной попадание в топ-15 медального зачета. По их мнению, Украина может рассчитывать на 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего - 21).

Портал Olympic Medals Predictions прогнозирует Украине 15 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью ТСН говорил, что Украина может рассчитывать "примерно на 13-15 медалей".

У букмекеров коэффициент на то, что наша сборная завоюет 15 медалей и больше равен 1,82, а коэффициент на то, что в итоге у нас будет меньше 15 медалей - 1,92.

Кто из известных спортсменов пропустит Олимпиаду?

Из-за допинга на Олимпиаду не едет гимнаст Олег Верняев, который является чемпионом Рио-2016 и точно был бы в числе претендентов на медали. Недавно спортсмен рассказал о том, что у него был обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации - четыре года.

Также не смогут выступить чемпионка Европы-2021 среди молодежи, борчиха Алина Грушина-Акобия (у нее травма), трехкратный чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак (после своего поста про сгоревшую Москву подозревается в попытке подкупа допинг-офицера), боксер Евгений Барабанов (допинг). Не смогли выполнить нормативы для попадания на Олимпиаду прыгун в высоту Богдан Бондаренко и пловец Андрей Говоров. Также не поедут на Игры легкоатлетки Ольга Ляхова и Наталья Прищепа, борчиха Юлия Ткач.

Главные претенденты на золото: кто и в каких видах спорта

Борьба. Жан Беленюк

Борец греко-римского стиля, а заодно и народный депутат Жан Беленюк, входит в число железных претендентов на золотую медаль от Украины. Серебряный призер Олимпиады в Рио и двукратный чемпион мира после Олимпийских игр планирует сосредоточиться на депутатской работе, и золотая медаль стала бы идеальным завершением спортивной карьеры. К тому же Беленюк наверняка хочет реабилитироваться за не самое удачное выступление на ЧМ-2021 (лишь бронза) и доказать, что не зря именно он едет на Олимпиаду в Токио, а не чемпион Европы-2020 в этом весе Семен Новиков, который публично оспаривал это право.

Когда финалы: 4 августа

Прыжки в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко

Здесь надежды на медали связаны сразу с двумя девушками. В прыжках в высоту у Украины есть Ярослава Магучих, которая в свои 19 лет добилась невероятного прогресса, уже выигрывала серебро на чемпионате мира и может бороться за первое место. Магучих подходит к Олимпиаде в статусе лидера сезона в мире. В этом году она прыгнула на 2,06, а на Олимпиаде хочет прыгнуть на мировой рекорд (2,09), который держится уже 34 года. Перед Олимпиадой Магучих оформила хет-трик на молодежных чемпионатах Европы.

Конкуренцию ей составит Юлия Левченко. Она хоть и сбавила обороты в последний год, и связывает это с тяжело перенесенным коронавирусом, но все равно Украина может надеяться сразу на две награды в этом виде. Обнадеживает и то, что главная конкурентка украинок россиянка Мария Ласицкине за последние два года не прыгала выше 2,00.

Когда финалы: 7 августа

Прыжки в длину. Марина Бех-Романчук

С надеждой на золото на Олимпиаду также отправилась Марина Бех-Романчук, которая выступает в секторе для прыжков в длину. В этом сезоне Бех-Романчук уже опережала свою главную конкурентку Малайку Михамбо из Германии, причем сделала это прямо перед Олимпиадой в рамках "Бриллиантовой лиги", и теперь попытается сделать это снова. Бех-Романчук уже выигрывала серебро на чемпионатах мира и Европы, золото на ЧЕ в помещении и золото на Европейских играх. В ее коллекции определенно не хватает медали Олимпиады.

Когда финалы: 3 августа

Фехтование. Ольга Харлан

Шестикратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в команде, обладательница первой строчки мирового рейтинга в сезоне 2019-2020 Ольга Харлан имеет шансы завоевать награду и в Токио. Пять лет назад в Рио Харлан выиграла бронзу в личных соревнованиях и серебро - в командных. В этот раз придется рассчитывать только на индивидуальные выступления - женская сборная Украины на Олимпиаду впервые в истории не квалифицировалась, и Харлан будет единственной украинской саблисткой в Токио.

Когда финалы: 26 июля

Бокс. Александр Хижняк

Александр Хижняк - лидер украинской сборной, за которым уже выстроилась очередь из промоутерских компаний, желающих подписать с ним контракт в профессиональном боксе. Хижняк уже становился чемпионом мира и Европы, а золото на Олимпиаде должно стать венцом его карьеры в любителях.

Когда финалы: 7 августа

Дзюдо. Дарья Белодед

Белодед - двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы. И одна из главных фавориток олимпийского турнира, даже несмотря на то, что к нему украинка подходит после не самого лучшего отрезка (несколько турниров подряд без побед, а затем травма, из-за которой пришлось сняться с чемпионата Европы). Чемпионат мира, который прошел в июне, Белодед пропустила (тренер спортсменки заявил, что турнир не входил в ее план подготовки), а потому до конца оценить ее нынешнюю форму сложно. Но в любом случае украинка будет претендовать на медаль.

Когда финалы: 24 июля

Плавание. Михаил Романчук

В 2021 году он выиграл два золота на чемпионате Европы: на дистанциях 800 и 1500 метров. На чемпионатах мира Романчук становился серебряным призером на дистанции 1500 метров. Так что, вероятно, именно на этой дистанции стоит ждать медали от украинца.

Когда финалы: 29 июля и 1 августа

Каратэ. Станислав Горуна

Станислав Горуна - опытный каратист, чемпион Европы 2021 года и бронзовый призер чемпионата мира. В мировом рейтинге он занимает третье место, а в олимпийском - четвертое. Настало время проявить себя на дебютной для каратэ Олимпиаде. "На Олимпиаду я еду за золотом. Я же не спортивным туризмом занимаюсь", - говорил сам Горуна.

Когда финалы: 6 августа

Теннис. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина уже во второй раз в карьере выступит на Олимпийских играх. На турнире в Рио в 2016 году она в одиночном разряде дошла до четвертьфинала. В этом году украинка выступает не лучшим образом и пока не смогла взять ни одного титула, а букмекеры ставят ее лишь на девятое место в списке фаворитов ОИ. Но при этом стоит отметить, что в Токио Свитолина поедет, точно забыв обо всем прошлом негативе. На Олимпиаде украинка выступит уже в качестве "миссис Монфис" (хотя играть будет под своей фамилией) - 16 июля она сыграла свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. И это событие, безусловно, должно придать ей сил.

Когда финал: 31 июля

Кто еще может претендовать на медали?

Призер Игр-2012, спортивный гимнаст Игорь Радивилов, двукратный и самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа, недавно выигравшая чемпионат Европы каноэ-двойка в составе Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой, трехкратная чемпионка Европы, каратистка Анжелика Терлюга, сборная Украины по артистическому плаванию, стрелки Елена Костевич (чемпионка ОИ-2004) и Сергей Кулиш (серебряный призер ОИ-2014), борцы Александр Хоцяновский (бронзовый призер ЧМ-2019), чемпионки Европы-2021 Ирина Коляденко и Алла Белинская, чемпионки Европы в тяжелой атлетике Камила Конотоп и Ирина Деха.

И, конечно, мы будем рады ошибиться, если не включили в этот список еще несколько имен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter