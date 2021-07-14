Марина Бех-Романчук одержала первую победу в сезоне.

Украинка Марина Бех-Романчук победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в секторе для прыжков в длину. Соревнования прошли в британском Гейтсхеде.

В своей решающей попытке Бех-Романчук прыгнула на 6,67 метра.

А свой лучший результат украинка показала в квалификации - 6,77.

В борьбе за золотую награду украинка опередила Малайку Бихамбо из Германии (6,65) и Фатиму Диабе из Испании (6,46).

Для Бех-Романчук это третья награда на этапах "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне, но первая золотая. Ранее она выигрывала бронзовые медали во Флоренции и Стокгольме.

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Марина Бех-Романчук: последние достижения

В марте Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы с результатом 6,92. Это второй лучший результат в карьере украинки. Ее личный рекорд - 6,93.

В феврале украинская прыгунья в длину занимала второе место на турнире в Берлине.

По итогам 2020 года Бех-Романчук была признана лучшей легкоатлеткой мира в прыжках в длину.

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Автор: Антон Дударь