Марта Костюк снялась с соревнований.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины в Facebook.

Костюк вынуждена пропустить Олимпиаду из-за травмы плеча.

Украинка должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном - вместе с Элиной Свитолиной. Теперь в заявку украинской команды было внесено изменение - вместо Костюк со Свитолиной сыграет Даяна Ястремская.

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Костюк занимает в рейтинге WTA 67-е место. Она является третьей ракеткой Украины.

Кроме Свитолиной и Ястремской, Украину на Олимпиаде также будут представлять Надежда Киченок и Людмила Киченок.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Автор: Антон Дударь