Украинская теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщила Федерация тенниса Украины в Facebook.
Костюк вынуждена пропустить Олимпиаду из-за травмы плеча.
Украинка должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном - вместе с Элиной Свитолиной. Теперь в заявку украинской команды было внесено изменение - вместо Костюк со Свитолиной сыграет Даяна Ястремская.
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Костюк занимает в рейтинге WTA 67-е место. Она является третьей ракеткой Украины.
Кроме Свитолиной и Ястремской, Украину на Олимпиаде также будут представлять Надежда Киченок и Людмила Киченок.
Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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