Верняев решение Арбитража GEF намерен обжаловать.

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев пропустит ближайшие Олимпийские игры в Токио. Спортсмена дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Об этом сам Верняев сообщил на странице в Facebook.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF (Комитета по этике в гимнастике - УНИАН) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал спортсмен.

Он также отметил, что лишь один тест на допинг был положительным, "десятки последующих" - наличие запрещенных веществ в организме не подтвердили. Верняев подчеркнул, что это лишь указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена.

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS", - заявил Верняев.

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор: Юрий Годован