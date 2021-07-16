Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия из-за травмы не поедет на Олимпийские игры в Токио.
Об этом стало известно с официальной страницы федерации спортивной борьбы Украины в Facebook.
Для Грушиной соревнования в Токио должны были стать дебютными Олимпийскими играми в карьере. Алина в этом году выигрывала "бронзу" на чемпионате Европы (Варшава-2021) среди взрослых, а также победила на континентальном первенстве среди спортсменов до 23 лет. Грушина-Акобия была одной из главных претенденток на олимпийскую медаль.
Теперь в весовой категории до 57 кг честь Украины в Токио будет защищать Татьяна Кит. В ее послужном списке "бронза" на чемпионате мира-2015, а также серебряные медали на чемпионатах Европы 2016 и 2019 годов. На Олимпийских играх Кит участия ранее не принимала.
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Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
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