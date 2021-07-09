Евгений Барабанов сдал положительную допинг-пробу.

Украинский боксер Евгений Барабанов пропустит Олимпийские игры-2020 в Токио из-за проваленного допинг-теста.

Национальный олимпийский комитет обнародовал состав сборной Украины на Олимпиаду в Токио. Однако там не оказалось имени Барабанова, который ранее получил олимпийскую лицензию.

"Суспільне Спорт" сделало запрос в Федерацию бокса Украины и там отметили, что Барабанов нарушил антидопинговые правила.

Евгений сдал положительный допинг-тест в январе 2021 года. После этого он боксировал на Европейском лицензионном турнире, где не смог завоевать путевку на Олимпиаду. Но Барабанову повезло: по мировому рейтингу ему присудили олимпийскую лицензию.

Но 26 июня Национальный антидопинговый центр Украины сообщил Федерации бокса Украины о факте нарушения Барабановым антидопинговых правил. Соответственно, его убрали из заявки на Олимпийские игры.

По информации источника, Барабанова отстранили на 2 года от любой спортивной деятельности.

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Таким образом, Украину в олимпийском боксерском турнире будут представлять пять боксеров: Анна Лисенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг).

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.

Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

Украине на Олимпиаде в Токио пророчат больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.

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Автор: Артем Будрин