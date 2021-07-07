Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета утвердил состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио.
С поименным составом украинской сборной можно ознакомиться на официальном сайте НОК Украины.
На Олимпийских играх Украину будут представлять 158 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Для Украины это наименьшее количество участников на летних Олимпийских играх в истории. На Олимпиаде-2016 Украину представляли 206 спортсменов.
Стоит отметить, что в состав сборной Украины не вошел олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, который был временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики.
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Также на Олимпиаду не поедет трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак. Его временно отстранили якобы из-за попытки уклониться от прохождения допинг-теста и подкупить допинг-офицера.
Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказывают больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
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