Сборную Украины на Играх в Токио представят 158 спортсменов.

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета утвердил состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио.

С поименным составом украинской сборной можно ознакомиться на официальном сайте НОК Украины.

На Олимпийских играх Украину будут представлять 158 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Для Украины это наименьшее количество участников на летних Олимпийских играх в истории. На Олимпиаде-2016 Украину представляли 206 спортсменов.

Стоит отметить, что в состав сборной Украины не вошел олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, который был временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики.

Читайте такжеОлимпиада-2020: стало известно, кто представит Украину на теннисном турнире

Также на Олимпиаду не поедет трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак. Его временно отстранили якобы из-за попытки уклониться от прохождения допинг-теста и подкупить допинг-офицера.

Олимпиада в Токио: детали

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь