Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Таллине.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Магучих взяла высоту 200 сантиметров и установила новый рекорд молодежного ЧЕ. Предыдущее достижение принадлежало россиянке Светлане Лапиной, которая в 1999 году прыгнула на 198 см.
В Таллине украинка опередила шведку Майю Нильссон и словенку Лию Апостоловски (обе прыгнули на 189 см).
Отметим, что Магучих собрала хет-трик на молодежных чемпионатах Европы. Она побеждала на турнирах U-18 (2018), U-20 (2019), а теперь и U-23.
Украина в третий раз подряд завоевала золото на чемпионате Европы U-23. На двух предыдущих турнирах побеждала Юлия Левченко.
On top of the podium once more! 🙌— European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021pic.twitter.com/B0PEgPsJ37
Читайте такжеЛучший результат сезона: Магучих покорила невероятную высоту и победила на элитном турнире (видео)На чемпионате Европы в Таллине золото Магучих стало уже вторым для Украины. Днем ранее Михаил Кохан стал чемпионом в метании молота.
Ярослава Магучих: достижения
- 19-летняя Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе.
- Магучих становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.
- По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.
- Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.
- В феврале 2021 года Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях - 2,06.
В прыжках в высоту на чемпионате Европы-2021 в помещении, который завершился в Польше чемпионкой Европы стала тоже Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram