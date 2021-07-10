Ярослава Магучих вновь прыгнула выше всех.

Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Таллине.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Магучих взяла высоту 200 сантиметров и установила новый рекорд молодежного ЧЕ. Предыдущее достижение принадлежало россиянке Светлане Лапиной, которая в 1999 году прыгнула на 198 см.

В Таллине украинка опередила шведку Майю Нильссон и словенку Лию Апостоловски (обе прыгнули на 189 см).

Отметим, что Магучих собрала хет-трик на молодежных чемпионатах Европы. Она побеждала на турнирах U-18 (2018), U-20 (2019), а теперь и U-23.

Украина в третий раз подряд завоевала золото на чемпионате Европы U-23. На двух предыдущих турнирах побеждала Юлия Левченко.

On top of the podium once more! 🙌



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

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Ярослава Магучих: достижения

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Автор: Антон Дударь