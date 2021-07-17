Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.g.e.m.s.life

16 июля звезда отечественного спорта Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Пара громко отпраздновала свадьбу - торжественная церемония состоялась в Швейцарии.

26-летняя украинка ранее склонялась к тому, что не будет менять фамилию после вступления в брак. Но ее теперь уже законный муж убедил, что стоит стать миссис Монфис.

Элина на своей официальной странице в Instagram сменила фамилию. В шапке профиля теперь уже не указано, что она Свитолина. Отныне она Монфис.

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Правда, скорее всего на корте она продолжит выступать под своей девичьей фамилией.

Также появились новые кадры со свадьбы.

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/g.e.m.s.life

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Автор: Артем Будрин