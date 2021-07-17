Украинская теннисистка отныне уже миссис Монфис.

16 июля звезда отечественного спорта Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Пара громко отпраздновала свадьбу - торжественная церемония состоялась в Швейцарии.

26-летняя украинка ранее склонялась к тому, что не будет менять фамилию после вступления в брак. Но ее теперь уже законный муж убедил, что стоит стать миссис Монфис.

Элина на своей официальной странице в Instagram сменила фамилию. В шапке профиля теперь уже не указано, что она Свитолина. Отныне она Монфис.

Правда, скорее всего на корте она продолжит выступать под своей девичьей фамилией.

Также появились новые кадры со свадьбы.

Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.

Также в день свадьбы Монфис показал красивые куклы-фигурки, где влюбленные предстали в образе супергероев.

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Автор: Артем Будрин