Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/svitolin_
16 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина связала себя узами брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Пара сыграла свадьбу в швейцарском Ньоне.
Уже появились первые свадебные фото. Их на своей странице в Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан.
"Эпичный день! Молодожены", - подписал он снимки.
Похоже, пара выбрала основным цветом для своей свадьбы фиолетовый. А Свитолина вместо традиционного для невест платья была в брюках.
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
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Свитолина и Монфис: история отношений
- Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.
- В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.
- Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.
- Также Свитолина рассказывала, изменит ли фамилию после вступления в брак.
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