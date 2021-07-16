Свадьба теннисной пары состоялась в Швейцарии.

16 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина связала себя узами брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара сыграла свадьбу в швейцарском Ньоне.

Уже появились первые свадебные фото. Их на своей странице в Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан.

"Эпичный день! Молодожены", - подписал он снимки.

Похоже, пара выбрала основным цветом для своей свадьбы фиолетовый. А Свитолина вместо традиционного для невест платья была в брюках.

Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.

Также Свитолина рассказывала, изменит ли фамилию после вступления в брак.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь