Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/svitolin_

16 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина связала себя узами брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара сыграла свадьбу в швейцарском Ньоне.

Уже появились первые свадебные фото. Их на своей странице в Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан.

"Эпичный день! Молодожены", - подписал он снимки.

Похоже, пара выбрала основным цветом для своей свадьбы фиолетовый. А Свитолина вместо традиционного для невест платья была в брюках.

фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_

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Автор: Антон Дударь