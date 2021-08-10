10 украинских спортсменов выступали под другим флагом.

Сборная Украины на Олимпийских играх в Токио установила антирекорд, взяв лишь одну золотую медаль.

Зато 10 наград завоевали наши соотечественники, согласившиеся выступать под флагами других государств. Две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград - вот чем Украина могла бы пополнить свою копилку медалей.

Рассказываем историю каждого олимпийца, которого потеряла Украина.

Артем Долгопят (Израиль, спортивная гимнастика)

Артему было 12 лет, когда его семья переехала в Израиль. Парень начал посещать секцию по спортивной гимнастике еще в городе Днепр, но в итоге судьба распорядилась так, что он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Израиля.

Украина в Токио впервые в истории осталась без медалей в спортивной гимнастике.

Марина Голядкина (Россия, артистическое плавание)

Марина родилась в Донецке. В 2015-м году она приняла российское гражданство. В Токио в составе сборной ОКР 24-летняя Марина выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по артистическому плаванию.

А еще в 2013-м году Марина была бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Украины.

Ирина Зарецкая (Азербайджан, карате)

25-летняя Зарецкая является уроженкой Одессы. Честь Украины Ирина защищала до 2015 года, а затем из-за лучших условий перебралась в сборную Азербайджана. В 2018 году она стала чемпионкой мира по карате, а на Олимпиаде-2020 завоевала серебряную медаль.

Анастасия Близнюк (Россия, художественная гимнастика)

Анастасия родом из Запорожья, но в 6 лет она переехала в Россию вместе с семьей (дело в том, что ее отец футболист и тренер и на том этапе карьеры он оказался в РФ). Близнюк сформировалась как спортсменка в России и решила выступать под "триколором". Анастасия двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) в групповом многоборье по художественной гимнастике в составе российской команды. В Токио-2020 она завоевала серебряную медаль так же в групповом многоборье.

Сергей Тарновский (Молдова, гребля)

Сергей является львовянином. За сборную Молдовы Тарновский начал выступать с 2013 года. На Олимпиаде-2016 он стал бронзовым призером, но из-за допинг-скандала потерял эту награду. А вот уже на Играх в Токио Сергей вполне легитимно выиграл бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

Мария Стадник (Азербайджан, борьба)

Стадник еще одна уроженка Львова. 33-летняя спортсменка в составе сборной Украины была чемпионкой мира 2005 года среди юниоров. В 2007-м году Стадник из-за конкуренции с Ириной Мерлени не попала в сборную Украины и приняла предложение выступать за Азербайджан. В Токио-2020 Мария выиграла бронзу, в Рио-2016 - серебро, в Лондоне-2012 - тоже серебро, а в Пекине-2008 снова бронзу.

Александр Бондарь (Россия, прыжки в воду)

Бондарь родился в Луганске. В 2015 году Саша принял гражданство России. На Олимпиаде-2020 Бондарь выиграл бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в тандеме.

Ирина Киндзерская (Азербайджан, дзюдо)

Киндзерская родилась в Каменце-Подольском. С 2017 года Ирина представляет Азербайджан. Она переехала туда, поскольку вышла замуж за азербайджанца. В Токио Ирина получила бронзовую награду.

Заметим, что Киндзерская на Олимпиаде-2012 в Лондоне заняла пятое место под украинским флагом.

Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика)

Антон является днепрянином. Гражданство Грузии Плесному предоставили в 2018 году и с того времени он выступает за грузинскую федерацию тяжелой атлетики. На Олимпиаде-2020 Антон для Грузии выиграл бронзу.

Глеб Бакши (Россия, бокс)

Глеб является крымчанином. После оккупации полуострова Бакши перешел на сторону России и начал выступать за нее. На Олимпиаде в Токио Глеб стал бронзовым призером. В полуфинале Бакши уступил бразильскому боксеру, который в финале нокаутировал украинца Александра Хижняка.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин