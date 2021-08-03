Пятеро атлетов представляли сборную Украины в дисциплине спортивная гимнастика в Токио.

Представители Украины установили антирекорд на Олимпиаде-2020 в спортивной гимнастике.

Впервые в истории в этом виде спорта Украина не получила ни одной олимпийской медали.

Петр Пахнюк был последней надеждой на награду, но третьего августа 29-летний спортсмен занял лишь седьмое место в упражнениях на брусьях.

Перед этим Илья Ковтун и все тот же Пахнюк заняли 11-е и 19-е место в личном многоборье, а в командном многоборье Украина заняла лишь 7-ю строчку.

Всего в спортивной гимнастике на Играх в Токио Украину представляло пятеро атлетов (Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун и Диана Варинская).

Это первая Олимпиада, когда Украина осталась без медалей в этом виде спорта. В Атланте-1996 наши гимнасты завоевали 3 медали (2 золота и одно серебро), в Сиднее-2000 - 2 медали (серебро и бронза), в Афинах-2004 - 1 (золото), в Пекине-2008 - 1 (бронза), в Лондоне-2012 - 1(бронза), в Рио-2016 - 2 (золото и серебро).

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже шесть бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина и Алла Черкасова (по вольной борьбе).

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин