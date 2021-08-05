Сборная Украины в этот день выступила очень достойно.

5 августа на Олимпийских Играх в Токио было разыграно 26 комплектов медалей в тринадцати видах спорта.

Украинская сборная в этот день пополнила копилку наград двумя медалями и поднялась в медальном зачете на одну ступеньку вверх.

Итоги выступления украинских спортсменов 5 августа

Вольная борьба

Оба украинца в этой дисциплине выступили неудачно. В весе до 125 кг Александр Хоцяновский на стадии 1/8 финала уступил иранскому спортсмену. В весе до 74 кг Василий Михайлов тоже на стадии 1/8 финала вылетел - он проиграл азербайджанцу.

Гребля

Украинки Мария Повх и Юлия Юрийчук не смогли пробиться в финал в заплывах на байдарках-одиночках на 500 метров. А вот Людмила Лузан на каноэ добыла историческую бронзовую медаль.

Легкая атлетика

Наши звездные украинские легкоатлетки квалифицировались в финал в прыжках в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко 7 августа поборются за медали.

Также состоялась квалификация женской эстафеты 4х400 м. Сборную Украины представляли Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. Наши девушки по итогам эстафеты заняли девятое место и не пробились в финал. Это крайне обидно, потому что в финал пробились первые восемь сборных.

Марина Килипко в прыжках с шестом завоевала пятое место, покорив высоту 4,50 м с первой попытки. Планку в 4,70 м Килипко не преодолела.

Также состоялся финал по спортивной ходьбе. Украинцы тотально провалились: Иван Лосев финишировал 49-м, а Эдуард Забуженко стал в итоге 52-м. Еще одного украинца Назара Коваленко отстранили от соревнований по спортивной ходьбе.

Современное пятиборье среди мужчин

Украинец Павел Тимощенко в первом виде, фехтовании, с показателем побед 22-13 набрал 232 очка и занимает пока 8 место в общем зачете. Соревнования в современном пятиборье продолжатся 7 августа. Заметим, что на Олимпиаде-2016 в Рио Тимощенко получил серебряную медаль.

Велотрек

Украинские велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова в финале заняли 4-е и 6-е место соответственно. Особенно обидно за Елену, которая в шаге остановилась от бронзовой медали.

Бокс

Александр Хижняк в непростом бою пробился в финал и таким образом гарантировал себе минимум серебряную медаль. Теперь 7 августа его ждет поединок за золотую награду с бразильцем.

Каратэ

Героиней дня для Украины стала Анжелика Терлюга, которая завоевала серебряную медаль. Помешала взять золото нашей спортсменке болгарская каратистка.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже девять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, а Людмила Лузан - в гребле.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также стала серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин