Назар Коваленко возмущен решением чиновников.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отстранить украинского легкоатлета Назара Коваленко от Олимпийских игр в Токио.

Коваленко, выступающий в дисциплине спортивная ходьба, до конца надеялся доказать свою невиновность, но его доказательную базу не восприняли должным образом.

Назар сообщил досадную новость в своем Facebook.

"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдна и несправедлива во всех отношениях! Я являюсь членом делегации, я не дисквалифицирован, у меня не обнаружен допинг, я заслужил место представлять Украину в честной борьбе, но "ченухи" из Athletic Integrity Unit и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять свое убийственное решение!", - отметил Коваленко.

"Я разочарован в том что спортсмен не имеет никаких прав, спортсмен всегда виноват и отстоять себя почти невозможно, даже когда ты НЕ ВИНОВАТ! Официально заявляю - я готовлюсь на Олимпийские игры в Париж-2024! Там я и завершу свою карьеру как атлет!", - добавил украинец.

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Автор: Артем Будрин