Проблема заключается в несоблюдении антидопинговых правил.

Украинские легкоатлеты - Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) не выступят на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Дело в том, что организация Athletics Integrity Unit (AIU), которая борется с допингом в легкой атлетике, увидела нарушение правил со стороны украинских спортсменов.

Причиной недопуска к соревнованиям стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Гаврилюк, Коваленко и Пироженко-Черномаз не предоставили достаточного количества допинг-проб. Из-за этого им запретили выступить на Играх в Токио.

Пироженко-Черномаз была запасной легкоатлеткой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.

Ранее от Олимпиады-2020 якобы из-за допинга была отстранена украинская триатлонистка. Впоследствии появилась версия, что ее положительная допинг-проба может быть связана не с запрещенными препаратами, а с прививкой от коронавируса.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин