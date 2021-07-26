Для Юлии Елистратовой эти Игры должны были стать четвертыми в карьере.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия на Олимпийских играх в Токио по подозрению в употреблении запрещенных препаратов.

Эту досадную новость сообщил официальный сайт НОК.

Елистратова должна была участвовать в соревнованиях по триатлону, которые запланированы на 27 июля.

Игры в Токио для Юлии могли стать четвертыми в карьере. Лучшим результатом Елистратовой на Олимпиадах является 24-е место в 2008 году, а в 2012-м она даже не финишировала.

Напомним, что ранее из-за допинга сборная Украины потеряла гимнаста Олега Верняева, тяжелоатлета Дмитрия Чумака и боксера Евгения Барабанова.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин