Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду в фехтовании на шпагах.

Фехтовальщик Игорь Рейзлин в матче за третье место Олимпийских игр в соревнованиях шпажистов обыграл итальянца Андреа Сантарелли.

Сантарелли капитулировал со счетом 15:12, хотя по ходу игры выигрывал 4:1. Впрочем, наш соотечественник смог переломить ход игры.

В полуфинале Рейзлин уступил французу. На пути к бронзе Рейзлин победил швейцарцев Бенджамена Штеффена (15:11) и Макса Гейнцера (15:12). А в четвертьфинале украинец оказался сильнее египтянина Мохаммеда Эльсаеда - 15:13.

37-летний Рейзлин является вице-чемпионом мира 2019 года в командных соревнованиях и бронзовым медалистом ЧМ-2019 в индивидуальных соревнованиях.

Для Рейзлина это были дебютные Олимпийские игры. Это вторая медаль для Украины в Токио и снова бронзовая!

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин