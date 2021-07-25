Игорь Рейзлин уступил французскому спортсмену.

Продолжается индивидуальный олимпийский турнир в мужской шпаге. На стадии полуфинала украинец Игорь Рейзлин проиграл французу Роману Канноне.

Встреча завершилась во второй партии со счетом 15:10 в пользу Канноне.

37-летний Рейзлин теперь проведет поединок за третье место. Старт ориентировочно в 14:20. Спорить за бронзовую награду украинец будет с представителем Италии Андреа Сантарелли.

Канноне в финале будет фехтовать за золотую медаль с венгром Гергеем Шикоши.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин