Юлия Елистратова сотрудничает со следствием.

Пресс-секретарь Федерации триатлона Украины Вадим Коробенко поделился новой информацией касательно отстранения Юлии Елистратовой от выступлений на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Слова Коробенко приводит suspilne.media.

"Сейчас нельзя говорить о дисквалификации. Елистратова временно отстранена от Олимпийских игр на время расследования. Пока что ни одного запрещенного препарата в ее организме не обнаружено. Было обнаружено только изменения структуры клеток. А это может быть вызвано лекарственными препаратами или другими факторами".

"Организм спортсменки часто меняется очень сильно. Расследование по делу продолжается, из-за какого фактора изменилась структура клетки. Мы ждем официальной информации, Юля сотрудничает со следствием. За день до соревнований мы просили, чтобы Елистратову допустили к Олимпиаде, но нам не разрешили", - добавил Коробенко.

А вот муж Юлии видит разгадку проблемы в прививке от коронавируса.

"Эритропоэтин - это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, оно дало ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали через два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много, и ответов на них у нас пока нет".

"Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было сделать - сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой", - добавил муж спортсменки.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. А потом Костевич в паре с Олегом Омельчуком принесла Украине бронзовую медаль.

Автор: Артем Будрин