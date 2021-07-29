Пловец Михаил Романчук принес Украине бронзовую награду.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, которая стала для нашей сборной четвертой наградой на Олимпиаде.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, чемпион Европы, призер чемпионатов мира Михаил Романчук завоевал медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. В финале он показал время 7.42,33.

Другой украинец - Сергей Фролов - в финале стал шестым с результатом 7.45,11.

Читайте такжеОлимпийские игры: кто из украинцев выступит 29 июля, где и когда смотретьГлава НОК Сергей Бубка поздравил Михаила Романчука, тренерский штаб и руководство Федерации плавания Украины с медальным достижением и пожелал спортивной удачи в следующих соревнованиях на дистанции 1500 метров.

Сам Романчук в комментарии пресс-службе НОК заявил, что шел к этой победе 18 лет.

"С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", - говорит он.

По словам спортсмена, это был чрезвычайно сложный и необычный финал.

"Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли", - отметил он. Несмотря на небольшое разочарование, Романчук отметил свой боевой настрой на новый старт, на который выйдет уже завтра.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Автор: Юрий Годован