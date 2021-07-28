Следим за выступлениями Михаила Романчука, Элины Свитолиной и Александра Хижняка.

29 июля на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей в восьми видах.

Главная надежда на медаль у Украины в этот день - пловец Михаил Романчук, который с рекордом выиграл квалификацию, а теперь выступит в финале на дистанции 800 метров.

Теннисистка Элина Свитолина также будет бороться за медаль - она сыграет в полуфинале и выход в финал гарантирует ей как минимум серебро.

Первый бой на турнире проведет чемпион мира по боксу и претендент на медаль Олимпийских игр Александр Хижняк. Также на турнире стартует еще один боксер - тяжеловес Цотне Рогава.

Анастасия Турчин будет бороться за медали в дзюдо, а Виктория Ус выступит в полуфинале в гребном слаломе.

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Также 29 июля пройдет квалификация в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров (Украину представит Елена Костевич). В квалификациях также выступят пловцы Игорь Трояновский и Дарья Зевина, а Игорь Хмара и Станислав Ковалев выступят в финале Б (за 7-12 места) в академической гребле.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание трансляций финалов 29 июля

2:30 - 6:00. Академическая гребля. Мужчины - двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая (Игорь Хмара и Станислав Ковалев).

3:00 - 11:00. Стендовая стрельба. Трап - мужчины, женщины.

4:30 - 6:20. Плавание. Мужчины - 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины - 200 м бат, 4х200 в/с.

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины (Виктория Ус)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 100 кг. Женщины - 78 кг (Анастасия Турчин).

12:30 - 14:30. Фехтование. Женская рапира, команда.

13:50 - 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины.

14:00 - 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Антон Дударь