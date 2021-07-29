Назар Коваленко надеется, что дисквалификацию пересмотрят и отменят.

Украинский легкоатлет Назар Коваленко не теряет веры, что он сможет выступить в гонке по спортивной ходьбе на Олимпийских играх в Токио. Наш соотечественник надеется, что решение организации Athletics Integrity Unit (AIU) будет пересмотрено.

Об этом Назар сообщил на своей странице в Facebook.

"Официально! Я еду на Игры в Токио. Вылет в 14:30 2 августа из аэропорта Борисполь. Всю остальную информацию буду комментировать после своего финиша 5 августа. Кто хочет меня провести, жду Вас. Спасибо за поддержку и понимание".

В комментариях под заметкой Коваленко добавил: "Решаем. Я уезжаю, старт у меня 5 августа".

Напомним, что вместе с Коваленко попали в список дисквалифицированных также Михаил Гаврилюк (метание молота) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров).

Раньше от Игр в Токио была отстраненна триатлонистка Юлия Елистратова.

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Автор: Артем Будрин