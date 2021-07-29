Украинский легкоатлет Назар Коваленко не теряет веры, что он сможет выступить в гонке по спортивной ходьбе на Олимпийских играх в Токио. Наш соотечественник надеется, что решение организации Athletics Integrity Unit (AIU) будет пересмотрено.
Об этом Назар сообщил на своей странице в Facebook.
"Официально! Я еду на Игры в Токио. Вылет в 14:30 2 августа из аэропорта Борисполь. Всю остальную информацию буду комментировать после своего финиша 5 августа. Кто хочет меня провести, жду Вас. Спасибо за поддержку и понимание".
В комментариях под заметкой Коваленко добавил: "Решаем. Я уезжаю, старт у меня 5 августа".
Напомним, что вместе с Коваленко попали в список дисквалифицированных также Михаил Гаврилюк (метание молота) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров).
Раньше от Игр в Токио была отстраненна триатлонистка Юлия Елистратова.
Читайте такжеДопинг не нашли: появились новые детали отстранения украинской триатлонистки от Олимпиады
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.