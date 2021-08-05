Это была первая в истории Олимпийских игр женская каноэ-гонка.

24-летняя украинская каноистка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это двенадцатая награда у Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

По результатам трех отборочных раундов в финал попали восемь лучших каноисток. Среди них – Людмила Лузан. Девушка является действующей вице-чемпионкой Европы по каноэ-спринту.

Лузан выиграла свои предыдущие заезды. Кроме нее такой результат показала только американка Невин Харрисон.

Читайте такжеУкраина объявили россиянками на награждении Олимпиады в Токио (видео)Сначала украинка отставала от соперницы, но на финише Людмила уменьшила разницу в расстоянии. В итоге американка выиграла "золото" с преимуществом в секунду, второй финишировала каноистка из Канады.

"Бронзу" получила украинская спортсменка. Она на 0: 08 секунды опередила действующую чемпионку Европы Дороту Боровскую, которая заняла четвертое место.

В первой в истории гонке Олимпийских игр в женском каноэ-спринте на подиум подойдут спортсменки из США, Канады и Украины.

Олимпийская сборная Украины в Токио завоевала по состоянию на 4 августа 11 медалей. Это повторение результата Олимпиады 2016 года в Рио. В Токио у украинцев одно золото, два серебра и восемь бронз. В Рио-2016 было так: два золота, пять серебряных медалей и четыре бронзы.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже восемь бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. А Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль по артистическому плаванию.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Яна Ставская