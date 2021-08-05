Лидер украинской сборной по боксу Александр Хижняк вышел в финал Олимпийских игр в Токио.
В полуфинале Хижняк, выступающий в весовой категории 75 кг, встречался с представителем Филиппин, серебряным призером ЧМ-2019 Эумиром Марсьяле.
Поединок получился непростым. Украинец победил раздельным решением судей - 3:2.
В финале, который состоится 7 августа, Хижняк встретится с бразильцем Эбертом Консейаном. В полуфинале он сенсационно победил чемпиона мира из ОКР Глеба Бакши.
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Напомним, ранее на стадии 1/8 финала Хижняк единогласным решением судей победил Юито Мориваки, а в четвертьфинале одолел Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики (4:1).
Александр Хижняк: достижения
- Хижняк становился чемпионом мира в 2017 году. На том турнире он был признан лучшим боксером чемпионата.
- Также в его активе победа на чемпионате Европы-2017, бронза на ЧЕ-2015 и победа на Европейских играх-2019.
- Олимпийские игры в Токио - первая Олимпиада в карьере 26-летнего украинца.