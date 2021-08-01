Александр Хижняк успешно преодолел четвертьфинальную стадию.

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр в весовой категории 75 кг.

В четвертьфинале Хижняк победил Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики. Украинец выиграл раздельным решением судей, которые отдали доминиканцу один раунд - 4:1. Отметим, что Мартинес по ходу боя действовал достаточно грязно, наносив удары ниже пояса.

Таким образом, Хижняк уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады - в боксерском турнире нет поединка за третье место, а бронза достается обоим спортсменам, которые уступят в полуфиналах.

В 1/2 финала чемпион мира-2017 Хижняк встретится с серебряным призером чемпионата мира-2019 Эумиром Марсьялем из Филиппин. Поединок пройдет 5 августа.

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Напомним, что ранее на стадии 1/8 финала Хижняк единогласным решением судей победил Юито Мориваки.

Отметим, что Хижняк остался единственным представителем Украины в боксе на Олимпиаде в Токио.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу.

Автор: Антон Дударь