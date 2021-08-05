Елена Старикова и Любовь Басова заняли четвертое и шестое места.

Украинские велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова выступили в финале Олимпийских игр в соревнованиях по велотреку в дисциплине кейрин.

Украинки успешно преодолели сперва 1/8 финала, затем четвертьфинал. В полуфинале Старикова стала первой в своем заезде, а Басова - третьей в своем.

В финале выступили шесть спортсменок. Близко к медали была Старикова, которая финишировала на четвертом месте. Басова заняла шестое место.

Золотую медаль выиграла Шана Браспеннинкс из Нидерландов, серебро - Эллис Эндрюс из Австралии, а бронзу - Лориан Дженест из Канады.

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Отметим, что шансы выиграть олимпийские медали у украинок еще будут 6 августа - Старикова и Басова выступят в индивидуальном спринте.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже девять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, а Людмила Лузан - в гребле.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Антон Дударь