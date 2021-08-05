Китай удерживает лидерство / фото REUTERS
На Олимпийских играх в Токио завершился тринадцатый день соревнований.
Украинская сборная поднялась с 37-го места в зачете на 36-е. Все это стало возможным благодаря усилиям Анжелики Терлюги и Людмилы Лузан.
Медальный зачет Олимпиады 5 августа
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Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Олимпийские игры: медальный зачет после двенадцатого дня.