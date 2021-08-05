Тем временем Великобритания потеряла место в пятерке лидеров.

На Олимпийских играх в Токио завершился тринадцатый день соревнований.

Украинская сборная поднялась с 37-го места в зачете на 36-е. Все это стало возможным благодаря усилиям Анжелики Терлюги и Людмилы Лузан.

Медальный зачет Олимпиады 5 августа

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после двенадцатого дня.

Автор: Артем Будрин