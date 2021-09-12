Обе украинских сборных уже второй раз в истории прошли в 1/4 чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 вышли в 1/4 финала чемпионата Европы.

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, определение восьмерки участников плей-офф среди 12 европейских сборных состоялось в Париже 11 сентября.

Мужская сборная попала в группу с главным фаворитом турнира по версии букмекеров - сборной Сербии, а также Бельгией. В стартовом матче против Бельгии наша команда минимально проиграла 10:11. Однако в поединке против сербов украинская сборная одержала сенсационную победу - 21:17.

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Женской сборной в соперники достались баскетболистки из России, считавшиеся фаворитом группы, и сборная Великобритании, которую называли потенциальной "темной лошадкой" турнира. В стартовом матче против России украинские баскетболистки проиграли 18:21. В матче с Британией украинки уверенно победили 20:18.

Таким образом, во второй раз в истории мужская и женская одновременно пробились в четвертьфинал чемпионата Европы.

В 1/4 финала мужская команда сыграет против Литвы. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Польшей или Нидерландами.

Женская сборная Украины свой путь в плей-офф чемпионата Европы начнет матчем против действующих вице-чемпионов Европы - сборной Испании. В случае победы, вероятна встреча с главным фаворитом турнира - сборной Франции, или же Румынией.

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Автор: Александр Топчий