Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023

Украинская команда попала в группу G.

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира по баскетболу 2023 года. В отборе среди европейских команд подопечные Айнарса Багатскиса выступят в группе G. Сборные Грузии, Испании и Северной Македонии стали соперниками Украины. Результаты жеребьевки Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия Отбор на чемпионат мира по баскетболу: справка На первом групповом этапе команды сыграют в два круга - домашние и гостевые матчи. Турнир пройдет в три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.

Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Автор: Артем Будрин

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