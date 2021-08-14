Алексей Лень вернулся в "Сакраменто Кингз".

Украинский баскетболист Алексей Лень покинул "Вашингтон" и вернулся в "Сакраменто Кингз".

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

По информации СМИ, 28-летний Лень подписал контракт на два года и получит 7,65 миллиона долларов.

"Приятно видеть Алексея снова в "Кингз". Он добавит жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии", - отметил генеральный директор "Сакраменто" Монте Макнэйр.

Лень уже играл за "Сакраменто" в сезоне 2019/20. В прошлом сезоне Лень выступал в составе "Вашингтона", за который провел 57 поединков, набирая в среднем 7,1 очка за матч.

Алексей Лень: карьера в НБА

Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив состав "Финикса". В 2018 году он перешел в "Атланту", в составе которой в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

Сезон 2019/20 Алексей провел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Сакраменто Кингз" составляли 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

С ноября 2020 года Лень выступал за "Торонто". Украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2,3 очка (50% с игры) и делая 1,6 подбора за 10,9 минут на паркете. После этого он был отчислен из команды.

В январе 2021 года Лень перешел в "Вашингтон" и смог ярко дебютировать за команду.

Лень за 8 сезонов в НБА установил рекорд Украины в сильнейшей лиге мира.

Автор: Артем Будрин