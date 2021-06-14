"Прометей" совершил камбэк и выиграл третий подряд поединок финальной серии.

БК "Прометей" досрочно завершил финальную серию Суперлиги Париматч с "Запорожьем". В борьбе за золотые медали до трех побед клуб из Каменского выиграл на выезде, совершив камбэк, и впервые в истории стал чемпионом Украины - 83:88.

Встреча на паркете дворца спорта "Юность" в Запорожье была напряженной. У хозяев была одна цель - выиграть первую домашнюю игру серии, чтобы турнир не завершился досрочно. Но "Запорожье" лишь первую четверть смогли доминировать, дальше они потеряли инициативу. За пять минут до конца третьей четверти "Прометей" отыгрался и даже повел в счете.

В итоге "Прометей" удержал гандикап и взял "золото".

"Запорожье" - "Прометей" - 83:88 (28:14, 23:22, 14:25, 18:27)

Счет серии - 0:3

Федерация баскетбола Украины опубликовала полное видео матча.

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"Прометей" - "Запорожье": итоги матча

30 очков в составе победителей забросил атакующий защитник Рашад Вон.

Игрок "Запорожья" Майк Кэффи по итогам серии плей-офф получил приз лучшего защитника и самого результативного баскетболиста сезона. А Вон стал самым полезным игроком финала.

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Автор: Артем Будрин