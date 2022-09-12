Карлос Алькарас стал победителем US Open-2022 в возрасте 19 лет.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем мужской сетки турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.

В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open-2022. Финал. Мужчины

Каспер Рууд (Норвегия) - Карлос Алькарас (Испания) - 4:6, 6:2, 6:7 (1), 3:6

Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время Алькарас сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.

Обзор матча:

Стоит отметить, что Алькарасу по ходу турнира удалось повторить достижение теннисиста Новака Джоковича. Он стал первым игроком после серба, которому удалось уйти с матчбола на пути к титулу турнира "Большого шлема", сообщает официальный сайт ATP.

Это произошло по ходу четвертьфинального матча с итальянцем Янником Синнером. В конце четвертого сета Синнер вел 5:4 и подавал на матч, однако Алькарас сначала отыграл матчбол, а затем сделал брейк. Джокович в 2019 году отыграл два матчбола в финальном матче Уимблдона с Роджером Федерером.

Кроме того, Карлос Алькарас установил рекорд по количеству проведенного времени на корте для турниров "Большого шлема". Всего на Открытом чемпионате США Алькарас провел 23 часа и 40 минут, тем самым установив рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Андерсону, который он установил на Уимблдоне в 2018 году.

Слова Алькараса после победы в финале US Open-2022:

"Я выиграл первый сет, а потом почувствовал, что Каспер изменил свою тактику. Я немного напрягся, но потом снова успокоился и снова стал играть лучше.

Невероятно, что этот трофей в моих руках и я номер один. Я всегда мечтал об этом, когда начинал играть в теннис. Я усердно работал, чтобы дойти до этого. Это особенный момент для меня, и я никогда этого не забуду", - приводит слова Алькараса Eurosport.

За победу в финале Открытого чемпионата США Алькарас получит 2,6 миллиона долларов призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Рууд, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и 1,3 миллиона долларов призовых.

Напомним, в женском одиночном разряде победу одержала польская теннисистка Ига Швентек, которая в финальном матче обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

Вас также могут заинтересовать новости: