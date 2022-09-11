Ига Швентек завоевала свой 7-й титул в сезоне.

В субботу, 10 сентября, состоялся финал женской сетки турнира серии "Большого шлема" US Open-2022, в котором принимали участие первая ракетка мира из Польши Ига Швентек и пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер.

Победу в финале US Open 2022 одержала польская теннисистка.

US Open-2022. Финал

Ига Швентек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5)

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Швентек сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Жабер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Обзор матча:

Ига Швентек впервые стала победительницей Открытого чемпионата США.

Слова Иги Швентек после победы в финале US Open-2022:

"Мне нужно было сохранять спокойствие и сосредоточиться. Это Нью-Йорк - тут так громко, так безумно. Это действительно сногсшибательно для меня. Я на самом деле горжусь тем, что смогла справиться с этим психологически", - приводит слова Швентек официальный сайт WTA.

Добавим, что для Иги это 3-й трофей на турнирах серии "Большого шлема". Предыдущие два титула полька взяла на Ролан Гаррос (2020, 2022).

Также стоит отметить, что Ига Швентек завоевала свой седьмой титул в сезоне (Доха, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарт, Рим, Ролан Гаррос и US Open) и стала первой теннисисткой со времен Серены Уильямс, которой удалось сделать подобное. Американка установила это достижение в 2014 году. Об этом сообщает Opta Ace.

За победу в финале Открытого чемпионата США Швентек получит 2,6 миллиона долларов призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и 1,3 миллиона долларов призовых.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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