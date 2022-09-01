16-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек попала в скандал на турнире серии "Большого шлема" US Open-2022.
Негодование у общественности вызвало послематчевое празднование победы в финале квалификации. В трансляцию попал момент, когда Бейлек, выиграв матч, подбегает к трибунам, где мужчины – ее отец и тренер – целуют Сару в губы и похлопывают по ягодицам.
"Это возмутительно и отвратительно".
"Я не знаю, к чему привыкли люди в Чехии, я не знаком с их культурой, но мне это кажется странным", - написали в комментариях под видео с празднованием в социальных сетях.
Видео скандального момента:
Чешская теннисистка прокомментировала бурную реакцию в социальных сетях на празднование победы в финале квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
"Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж.
Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже все обсудили, и больше такое не повторится.
Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в США, все комментируют случившееся", - приводит слова Бейлек Daily Mail.
Добавим, что на US Open-2022 Сара Бейлек впервые в карьере вышла в основную сетку турнира "Большого шлема", где в первом круге проиграла Людмиле Самсоновой со счетом 3:6, 1:6.
US Open-2022: трансляция
Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.