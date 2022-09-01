Болельщики осудили действия взрослых мужчин в отношении 16-летней теннисистки.

16-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек попала в скандал на турнире серии "Большого шлема" US Open-2022.

Негодование у общественности вызвало послематчевое празднование победы в финале квалификации. В трансляцию попал момент, когда Бейлек, выиграв матч, подбегает к трибунам, где мужчины – ее отец и тренер – целуют Сару в губы и похлопывают по ягодицам.

"Это возмутительно и отвратительно".

"Я не знаю, к чему привыкли люди в Чехии, я не знаком с их культурой, но мне это кажется странным", - написали в комментариях под видео с празднованием в социальных сетях.

Видео скандального момента:

Чешская теннисистка прокомментировала бурную реакцию в социальных сетях на празднование победы в финале квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

"Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж.

Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже все обсудили, и больше такое не повторится.

Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в США, все комментируют случившееся", - приводит слова Бейлек Daily Mail.

Добавим, что на US Open-2022 Сара Бейлек впервые в карьере вышла в основную сетку турнира "Большого шлема", где в первом круге проиграла Людмиле Самсоновой со счетом 3:6, 1:6.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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