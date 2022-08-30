Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на турнире серии "Большого шлема" US Open-2022.
В первом круге шестикратная победительница этого турнира одолела Данку Ковинич из Черногории.
US Open-2022. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала девять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Уильямс встретится со второй ракеткой мира, эстонкой Анетт Контавейт, которая в своем матче первого круга обыграла румынку Жаклин Кристиан.
Добавим, что в этом году Серена выступает на US Open 21-й раз и еще ни разу не проигрывала в первом круге.
Этот турнир станет для Серены Уильямс последним в профессиональной карьере.
Серена Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Кроме того, Серена - единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.
US Open-2022: трансляция
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.