В следующем круге Серена Уильямс встретится со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.

Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на турнире серии "Большого шлема" US Open-2022.

В первом круге шестикратная победительница этого турнира одолела Данку Ковинич из Черногории.

US Open-2022. Первый круг

Серена Уильямс (США) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:3

Відео дня:

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала девять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Уильямс встретится со второй ракеткой мира, эстонкой Анетт Контавейт, которая в своем матче первого круга обыграла румынку Жаклин Кристиан.

Добавим, что в этом году Серена выступает на US Open 21-й раз и еще ни разу не проигрывала в первом круге.

Этот турнир станет для Серены Уильямс последним в профессиональной карьере.

Серена Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Кроме того, Серена - единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

Промокод UNIANSPORTS предоставит вам бесплатный доступ на 7 дней к платформе "Киевстар ТВ". Активировать его очень просто: скачайте приложение "Киевстар ТВ" по ссылке. Зайдите в приложение, введите свой номер телефона и пароль, который придет в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", нажмите "Ввод промокода" и введите промокод UNIANSPORTS.

US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: