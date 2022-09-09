Четвертая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинале турнира серии "Большого шлема" US Open-2022 играл против представителя Италии Янника Синнера.
По итогам встречи испанский теннисист победил Синнера со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 15 минут.
Во время второго сета Алькарас нанес невероятный удар. Испанец при счете 6:5 по геймам на подаче Синнера рискнул отбить мяч ракеткой из-за спины.
Это произвело фурор на стадионе. Карлос выиграл эту подачу, а болельщики на трибунах аплодировали ему стоя.
Видео момента:
Стоит отметить, что 19-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом на мейджоре со времен Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в аналогичную стадию на "Ролан Гаррос" в 2005 году. Карлос также стал самым молодым участником полуфинала US Open со времен Пита Сампраса (1990).
В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд.
US Open-2022: трансляция
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.