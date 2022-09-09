Карлос Алькарас пробился в полуфинал US Open-2022.

Четвертая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинале турнира серии "Большого шлема" US Open-2022 играл против представителя Италии Янника Синнера.

По итогам встречи испанский теннисист победил Синнера со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 15 минут.

Во время второго сета Алькарас нанес невероятный удар. Испанец при счете 6:5 по геймам на подаче Синнера рискнул отбить мяч ракеткой из-за спины.

Это произвело фурор на стадионе. Карлос выиграл эту подачу, а болельщики на трибунах аплодировали ему стоя.

Видео момента:

Стоит отметить, что 19-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом на мейджоре со времен Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в аналогичную стадию на "Ролан Гаррос" в 2005 году. Карлос также стал самым молодым участником полуфинала US Open со времен Пита Сампраса (1990).

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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