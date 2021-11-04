Луганская "Заря" в 4-м туре сыграет против аутсайдера группы.

4 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА. Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА.

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Стартовый свисток прозвучит в 19.45.

"Заря"

Две недели назад "Заря" наконец-то прервала серию неудач в еврокубках в этом сезоне. Луганский клуб одержал победу в первой игре против ЦСКА - в гостях удалось победить благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

До этого луганчане, напомним, не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы, а в Лиге конференций проиграли "Буде-Глимту" (1:3 в гостях) и "Роме" (0:3 дома).

На данный момент "Заря" с 3 очками занимает третье место в своей группе, на 3 очка отставая от "Ромы" и на 4 - от "Буде-Глимта". Матч с ЦСКА - шанс для луганчан вернуться в борьбу за плей-офф. В случае победы, "Заря" наберет 6 очков, тогда как итальянский и норвежский клубы сыграют между собой, и как минимум один из них потеряет очки.

К матчу против ЦСКА "Заря" подошла в прекрасном настроении - на выходных команде в рамках УПЛ удалось разгромить "Металлист 1925" со счетом 6:1.

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ЦСКА

Бронзовый призер чемпионата Болгарии прошлого сезона на евроарене стартовал сразу с Лиги конференций и, чтобы дойти до группового этапа, преодолел три раунда. "Лиепаю" удалось пройти только по пенальти (0:0, 0:0 и 3:1 в серии), а далее ЦСКА выбил из борьбы "Осиек" (4:2 и 1:1) и "Викторию Пльзень" (0:2 и 3:0).

На групповом этапе Лиги конференций болгарский клуб сперва без шансов проиграл "Роме" в гостях (1:5), а затем дома смог сыграть вничью с неожиданным лидером группы "Буде-Глимтом" (0:0). Минимальное поражение от "Зари" (0:1) отбросило ЦСКА на последнее место в группе, и шансы команды побороться за плей-офф сейчас выглядят не слишком оптимистично.

К матчу с "Зарей" ЦСКА подошел с серией из трех игр без побед. После поражения от луганчан в Лиге конференций клуб из Софии в чемпионате Болгарии сыграл вничью с "Берое" (0:0) и проиграл "Локомотиву" (1:3).

История противостояний

До встречи в текущем сезоне команды ранее играли друг против друга в 2019 году в рамках квалификации Лиги Европы. В Софии матч завершился со счетом 1:1, а на своем поле "Заря" победила 1:0 и прошла в следующий этап.

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Мы победили эту команду две недели назад, и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Наш соперник тоже приехал, чтобы показать мастерство и тоже хочет побеждать. Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Играем дома. Любой гол открывает игру и будет много микродуэлей, которые будут решающими в противостоянии. С уважением относимся к любому сопернику, но в первую очередь смотрим на себя".

Ориентировочные составы

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын, Хомченовский, Булеца, Громов, Аллахьяр, Шахаб, Гладкий

ЦСКА: Бузатто, Турицов, Матей, Лам, Мазику, Юга, Мухар, Йомов, Кэри, Бе, Кайседо

Арбитр

Судить матч будет финская бригада арбитров. Главным рефери назначен Петри Вильянен.

Автор: Антон Дударь