Случилась первая победа Украины в нынешней еврокубковой кампании.

Луганская "Заря" сыграла третий поединок на групповом этапе Лиги конференций УЕФА. Украинская команда в гостях обыграла ЦСКА (София, Болгария).

Встреча завершилась минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.

В первом тайме ЦСКА доминировал, владел 70% времени мячом, нанес на 8 ударов больше, чем "Заря" (9 против 1), но конвертировать это преимущество в гол хозяева поля так и не смогли.

А вот на второй тайм вышла совсем другая "Заря", которая существенно прибавила оборотов. Подопечные Виктора Скрипника начали давить и закономерно открыли счет на 65-й минуте. Аллахьяр Сайядманеш красивым выстрелом вывел вперед свою команду. 20-летний иранец с угла штрафной закрутил мяч в дальний угол.

После этого "Заря" смогла удержать победный счет, героически отражая атаки болгарского клуба. ЦСКА завершал поединок в меньшинстве из-за красной карточки.

ЦСКА София - "Заря" - 0:1

Гол: Сайядманеш, 65

ЦСКА: Бузатто, Турицов, Маттей, Лам, Мазику, Йомов (Крастев, 83), Мухар, Джеферсон (Вьон, 73), Вилдсхут (Бе, 73), Кэри (Варела, 57), Кайседо

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Сайядманеш, Булеца (Кристиан, 87), Цвек, Громов, Шахаб, Гладкий

Предупреждения: Маттей, 46, Вилдсхут, 69, Кайседо, 77, Мазику, 84, Лам, 86 - Хомченовский, 27, Цвек, 89, Фаворов, 90+7

Удаление: Вьон, 90+3 (грубая игра)

Видео обзор поединка

ЦСКА - "Заря": итоги матча

Этот триумф "Зари" исторический, ведь впервые украинская команда одержала победу в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.

"Буде-Глимт" набрал 7 очков после трех туров в группе C. У "Ромы" - 6 зачетных пунктов. "Заря" имеет 3 балла, а ЦСКА - 1.

Команды ранее между собой встречались в 2019 году в рамках квалификации Лиги Европы. В Софии матч завершился со счетом 1:1, а на своем поле "Заря" победила 1:0 и прошла в следующий этап.

В 4-м туре "Заря" дома будет принимать ЦСКА. Поединок состоится 4 ноября.

Автор: Артем Будрин