Харьковчане пропустили 6 голов.

Луганская "Заря" в матче 13-го тура чемпионата Украины в гостях разбила вдребезги харьковский "Металлист 1925".

Андрей Ременюк в дебюте игры вывел харьковчан вперед, но нападающие "Зари" ответили дублями: Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш забили по два гола. 19-летний ганец Реймонд Овусу забил пятый гол луганчан. Поставил точку в разгроме воспитанник "Динамо" Ахмед Алибеков.

Заметим, что хозяева на 66-й минуте остались в меньшинстве: защитник Михаил Шершень получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Заря" набрала 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице, но у ближайшего преследователя "Ворсклы" есть матч в запасе. У "Металлиста 1925" на 7 зачетных пунктов меньше и они расположены на восьмой позиции.

"Металлист 1925" - "Заря" - 1:6

Голы: Ременюк, 6 - Аллахьяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алибеков, 90+2

"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Батюшин (Фабиньо, 70, (Квакич, 79)), Ременюк (Протасов, 79), Марлисон (Зубков, 79)

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын (Жуниньо, 72), Громов (Нагнойный, 72), Хомченовский, Булеца (Алибеков, 81), Шахаб (Кристиан, 76), Гладкий, Аллахьяр (Овусу, 76)

Удаление: Шершень, 66 (вторая желтая карточка)

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

Автор: Артем Будрин