Украинский клуб продолжает борьбу на групповом этапе турнира.

Луганская "Заря" в 4-м туре группового этапа Лиги конференций примет софийский ЦСКА. Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА София.

Заря - ЦСКА София: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.45.

После трех туров "Заря" набрала 3 очка и занимает в своей группе третье место. Луганчане еще имеют шансы навязать борьбу "Роме" (6 очков) и "Буде-Глимту" (7). У ЦСКА - 1 балл и четвертая позиция.

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Главным рефери на этот матч назначен арбитр из Финляндии Петри Вильянен.

Лига конференций, групповой этап, 4-й тур

Заря - ЦСКА София

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Мы победили эту команду две недели назад, и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Наш соперник тоже приехал, чтобы показать мастерство и тоже хочет побеждать. Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Играем дома. Любой гол открывает игру и будет много микродуэлей, которые будут решающими в противостоянии. С уважением относимся к любому сопернику, но в первую очередь смотрим на себя".

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов:

"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошедшего матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально положительный для нас результат. Первые 45 минут у Софии были очень тяжелыми. Наша цель - не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу".

Перед встречей с ЦСКА "Заря" в рамках УПЛ поиздевалась над "Металлистом 1925" (6:1). А вот клуб из Софии в своем национальном чемпионате проиграл "Локомотиву Пловдив" (1:3).

Встреча "Зари" и ЦСКА в рамках первого круга завершилась минимальной победой луганчан.

Автор: Артем Будрин