Заря - ЦСКА София: где смотреть матч Лиги конференций

Луганчане в четвертом туре будут принимать соперника из Болгарии.

Луганская "Заря" 4 ноября проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Матч пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - ЦСКА София. Заря - ЦСКА София: где смотреть матч В прямом эфире этот поединок покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе "Volia TV". Стартовый свисток прозвучит в 19.45. Читайте такжеЗаря - ЦСКА София: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций Заря - ЦСКА: перед матчем Матч "Заря" - ЦСКА София пройдет 4 ноября в Запорожье. Начало - в 19.45.

После первого круга "Заря" набрала 3 очка и занимает в группе С третье место. У ЦСКА - 1 балл и последняя строчка. Лидирует "Буде-Глимт" (7 очков), на втором месте - "Рома" (6 очков).

В 3-м туре "Заря" в гостях обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

К новой встрече "Заря" подошла в хорошем настроении - в рамках УПЛ луганчане на выходных разгромили "Металлист 1925" со счетом 6:1. ЦСКА в своем чемпионате уступил "Локомотиву" (Пловдив) со счетом 1:3, продлив серию без побед до трех игр.

Судить матч будет финская бригада арбитров. Главным рефери назначен Петри Вильянен. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter