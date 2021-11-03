Защитник Зари Денис Фаворов / фото ФК Заря
Луганская "Заря" 4 ноября проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Матч пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - ЦСКА София.
Заря - ЦСКА София: где смотреть матч
В прямом эфире этот поединок покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе "Volia TV".
Стартовый свисток прозвучит в 19.45.
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Заря - ЦСКА: перед матчем
- Матч "Заря" - ЦСКА София пройдет 4 ноября в Запорожье. Начало - в 19.45.
- После первого круга "Заря" набрала 3 очка и занимает в группе С третье место. У ЦСКА - 1 балл и последняя строчка. Лидирует "Буде-Глимт" (7 очков), на втором месте - "Рома" (6 очков).
- В 3-м туре "Заря" в гостях обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.
- К новой встрече "Заря" подошла в хорошем настроении - в рамках УПЛ луганчане на выходных разгромили "Металлист 1925" со счетом 6:1. ЦСКА в своем чемпионате уступил "Локомотиву" (Пловдив) со счетом 1:3, продлив серию без побед до трех игр.
- Судить матч будет финская бригада арбитров. Главным рефери назначен Петри Вильянен.